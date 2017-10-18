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Эшли Янг: знаем, что "Бенфика" сильнее "Базеля" и ЦСКА

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой".

"Как сказал Моуринью, нас ждет тяжёлый матч. Знаем, что "Бенфика" сильнее "Базеля" и ЦСКА. Наш наставник сказал, что мы должны сосредоточиться на своей игре и при этом не зацикливаться на том, как действует соперник", - цитирует Янга официальный сайт УЕФА.
Теги: Янг Манчестер Юнайтед Базель
Сегодня, 02:46
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