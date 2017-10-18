Егор Титов: многие этого и ждали, ребятушки просто молодцы!!!

Бывший капитан и тренер "Спартака" Егор Титов поздравил игроков клуба с яркой игрой в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1)."Многие этого и ждали, ребятушки просто молодцы!!!" - написал Титов в своем Твиттере.