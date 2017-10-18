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Криштиану Роналду обошел Рауля и вышел на 3-е место по числу матчей в ЛЧ

Матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" стал для Криштиану Роналду 143-м в турнире. По этому показателю он обошел экс-форварда "Реала" Рауля (142), сообщает Opta.

Больше Роналду в Лиге чемпионов сыграли только бывший полузащитник "Барселоны" Хави (151) и бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс (166), выступающий за "Порту".
Теги: Роналду Рауль Реал
Сегодня, 03:16
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