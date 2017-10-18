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"Спартак": просто спасибо за это, парни!

"Спартак" в твиттере прокомментировал победу команды над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Просто спасибо за это, парни!" – гласит запись.

После трех туров "Спартак" с 5 очками делит с "Ливерпулем" первое место в группе Е. У "Севильи" 4 очка, у "Марибора" – 1 балл.

Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 05:13
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