"Спартак": просто спасибо за это, парни!

"Спартак" в твиттере прокомментировал победу команды над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов."Просто спасибо за это, парни!" – гласит запись.После трех туров "Спартак" с 5 очками делит с "Ливерпулем" первое место в группе Е. У "Севильи" 4 очка, у "Марибора" – 1 балл.