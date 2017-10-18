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Элвер Рахимич: возвращение Головина и Вернблума - положительный момент

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал восстановление после травм полузащитников красно-синих Александра Головина и Понтуса Вернблума в преддверии матча Лиги чемпионов с "Базелем".

"Головин и Вернблум - ключевые игроки ЦСКА. Здорово, что они смогут сыграть в таком важном матче, это положительный момент для команды. Также хорошо, что им удалось сделать небольшую передышку.

У ЦСКА очень плотный график, и в таком темпе крайне сложно постоянно играть на высоком уровне", - цитируют Рахимича "Известия".
Теги: Рахимич ЦСКА
Сегодня, 07:29
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