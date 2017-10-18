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Александр Бубнов: "Спартак" обеспечил себе еврокубковую весну

Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей" в третьем туре Лиги чемпионов (5:1).

"Спартак" одержал яркую победу, которая придаст ему сил и эмоций, сделал большой шаг на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Место в весенней стадии еврокубков, если говорить о Лиге Европы, красно-белые себе уже де-факто гарантировали. Но не стоит переоценивать увиденное.

Почему нельзя придавать значение крупному счету? Во-первых, большую часть матча на поле шла равная борьба, и такое развитие событий – стечение обстоятельств. Не выручи Селихов перед перерывом после удара Кьера, реализуй момент Бен-Йеддер, сценарий получился бы иным. Во-вторых, неважно с какой разницей мячей "Севилья" проиграла в Москве: если на своем поле она одолеет "Спартак", то выйдет вперед на два очка и вновь будет выступать с позиции силы на финише группового этапа.

В-третьих, такой конфуз, безусловно, встряхнет команду Эдурадо Бериццо, которая подойдет к ответному матчу с максимально возможным настроем и качественно иным отношением к конкретным игрокам соперника. Наконец, в четвертых, не стоит забывать, что у "Севильи", которую в чемпионате изрядно погоняли в Бильбао, было меньше времени на подготовку к "Спартаку", а ещё и перелет в Москву.

Красивой победе можно порадоваться, но ее значение ни в коем случае нельзя преувеличивать. Решающий матч еще впереди, команда Массимо Карреры проведет его через две недели в Испании. Выиграет – сыграет весной в Лиге чемпионов, не проиграет – сделает весомейшую заявку на плей-офф, уступит – отдаст все козыри на руки "Севилье", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 07:40
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№1 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 09:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нужно порадоваться красивой победе, но смотреть объективно на выезные матчи...
Регистрация: 12.03.2014
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