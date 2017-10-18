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"Спартак" - "Севилья": фотоотчет матча

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" на "Открытие Арене" принимал "Севилью". Встреча завершилась крупной победой красно-белых - 5:1. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.





























Rusfootball.info
Теги: Спартак Севилья Фото
Сегодня, 07:57
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