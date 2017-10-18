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Андрей Канчельскис: ЦСКА точно не нужно бояться "Базель"

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между ЦСКА и швейцарским "Базелем".

"Конечно, к "Базелю" стоит отнестись с уважением, но бояться их точно не нужно. Иначе зачем вообще играть в Лиге чемпионов, тут каждый соперник непростой. Да, швейцарцы очень уверенно обыграли "Бенфику". Просто бывают такие дни, когда все получается, мяч идёт в ворота.

Им удалось забить два быстрых гола и надломить португальцев психологически. Но не стоит переносить это на ЦСКА. Думаю, армейцы соберутся и покажут хороший футбол", - цитируют Канчельскиса "Известия".
Теги: Канчельскис ЦСКА
Сегодня, 08:07
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№3 Написал: korandvik Моск. обл. (Сегодня, 08:56) #
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повторить вчерашний вечер, удачи ЦСКА.


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Истину не знает никто, а правду знает каждый, и у каждого она своя.
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:40) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vvSpartak
Ждём победного результата!

Спасибо! А вас с превосходной победой!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 08:09) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём победного результата!


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
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