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Габриэль Меркадо: дома постараемся взять реванш у "Спартака"

Защитник "Севильи" Габриэль Меркадо поделился мнением о поражении в матче Лиги чемпионов от "Спартака" (1:5).

"Проигрывать всегда неприятно, а в таком ключе – вдвойне. Мы отлично начали второй тайм, но вместо того чтобы забить второй, пропустили сами. Этот гол надломил нас.

Но в футболе всегда есть место реваншу, и мы постараемся его взять у "Спартака" дома. Как бы болезненно ни было поражение, нужно продолжать верить в себя, в свою игру и проявлять характер. Будем работать, чтобы улучшить результаты в национальной и европейской лигах, – цитирует Меркадо "Чемпионат".
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 08:28
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