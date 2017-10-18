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Зинедин Зидан: ничья с "Тоттенхэмом" – нормальный результат

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно гостевого матча с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов (1:1).

"Мы играли против великолепной команды, и наш соперник также сыграл хорошо. Мы могли забить больше, но и они тоже могли. Ничья – нормальный результат.

Это был хороший матч, и теперь нас ждет ответная игра в Лондоне на «Уэмбли». Постараемся победить там. "Тоттенхэм" забил, когда мы играли лучше, и это тяжелее принять, но это не имеет большого значения.

Теперь нас ждет еще один финал этой группы. Думаем уже о следующей игре на «Уэмбли». Это не родной стадион для "Тоттенхэма", но это Лига чемпионов", - цитирует Зидана "Советский спорт" со ссылкой на Football Espana.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 08:55
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