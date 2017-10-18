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Сборная Аргентины на ЧМ-2018 планирует базироваться в Бронницах

Сборная Аргентины на время чемпионата мира в России намерена базироваться в подмосковных Бронницах, информирует официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Сообщается, что AFA зарезервировала учебно-тренировочный центр в Бронницах еще в июне. В ноябре, когда у аргентинцев намечен товарищеский матч со сборной России, состоится первый осмотр базы в Бронницах. В период с февраля по март делегация AFA посетит комплекс, чтобы окончательно ратифицировать решение.

Учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу города Бронницы расположен на Москва-реке и обладает целым рядом полей.

Р-Спорт
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 09:05
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