Сборная Аргентины на ЧМ-2018 планирует базироваться в Бронницах

Сборная Аргентины на время чемпионата мира в России намерена базироваться в подмосковных Бронницах, информирует официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).Сообщается, что AFA зарезервировала учебно-тренировочный центр в Бронницах еще в июне. В ноябре, когда у аргентинцев намечен товарищеский матч со сборной России, состоится первый осмотр базы в Бронницах. В период с февраля по март делегация AFA посетит комплекс, чтобы окончательно ратифицировать решение.Учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу города Бронницы расположен на Москва-реке и обладает целым рядом полей.