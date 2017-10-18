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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (6)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (6)
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Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (4)
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (4)
00:55
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (16)
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (16)
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Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака" (14)
Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака" (14)
Вчера, 23:41
"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"
"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"
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Вячеслав Колосков: матч с Бразилией покажет, на что Россия может рассчитывать на ЧМ-2018
Вячеслав Колосков: матч с Бразилией покажет, на что Россия может рассчитывать на ЧМ-2018
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Перфоманс болельщиков "Спартака" на матче с "Севильей" (видео) (1)
Перфоманс болельщиков "Спартака" на матче с "Севильей" (видео) (1)
Игроки "Севильи" пришли в раздевалку "Спартака" за футболками Промеса и Фернандо
Стали известны подробности происходившего в раздевалке "Спартака" после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).
По информации журналиста "СЭ" Игоря Рабинера, два игрока испанского клуба пришли в раздевалку красно-белых за футболками нападающего Квинси Промеса и полузащитника Фернандо. Напомним, Промес во встрече оформил дубль и отдал две передачи.
По информации журналиста "СЭ" Игоря Рабинера, два игрока испанского клуба пришли в раздевалку красно-белых за футболками нападающего Квинси Промеса и полузащитника Фернандо. Напомним, Промес во встрече оформил дубль и отдал две передачи.
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