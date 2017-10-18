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Игроки "Севильи" пришли в раздевалку "Спартака" за футболками Промеса и Фернандо

Стали известны подробности происходившего в раздевалке "Спартака" после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).

По информации журналиста "СЭ" Игоря Рабинера, два игрока испанского клуба пришли в раздевалку красно-белых за футболками нападающего Квинси Промеса и полузащитника Фернандо. Напомним, Промес во встрече оформил дубль и отдал две передачи.
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 09:57
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5
(5)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:37) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ФКСМ_1922
Болельщикам нужно было отдать майки за отличную поддержку wink

Промес отдал болельщикам свою футболку


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: язва (Сегодня, 10:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
еще пару таких игр и уведут даже Глушителя.

только порадуемся за парней!


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него!
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:26) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Болельщикам нужно было отдать майки за отличную поддержку wink


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:15) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: язва
ооо..нифигасе.. вот это уважение))
еще пару таких игр от Промеса и его у нас уведут!

Топчики..

еще пару таких игр и уведут даже Глушителя.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: язва (Сегодня, 10:03) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ооо..нифигасе.. вот это уважение))
еще пару таких игр от Промеса и его у нас уведут!

Топчики..


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него!
Регистрация: 25.09.2016
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