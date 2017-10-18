"Севилья" пропустила 5 мячей в еврокубках впервые с 1958 года

"Севилья" установила антирекорд, проиграв "Спартаку" (1:5) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.Андалусийцы пропустили больше четырех мячей в еврокубковых турнирах впервые с 1958 года. Тогда "Севилья" потерпела разгромное поражение от "Реала" со счетом 0:8.