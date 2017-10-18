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"Севилья" пропустила 5 мячей в еврокубках впервые с 1958 года

"Севилья" установила антирекорд, проиграв "Спартаку" (1:5) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Андалусийцы пропустили больше четырех мячей в еврокубковых турнирах впервые с 1958 года. Тогда "Севилья" потерпела разгромное поражение от "Реала" со счетом 0:8.
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 10:08
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№2 Написал: язва (Сегодня, 10:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
у них своя история! а у нас своя! первая победа с таким счетом в еврокубках


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него!
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Историю пишут))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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