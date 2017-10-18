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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Перфоманс болельщиков "Спартака" на матче с "Севильей" (видео) (1)
Министр спорта: победа "Спартака" - это исторический результат
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу "Спартака" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов над испанской "Севильей".
"Такая победа "Спартака" - результат удивительный, исторический. Выиграть 5:1 у "Севильи", очень сильной и плотной команды, - это замечательный результат. Будем надеяться, что он придаст "Спартаку" уверенности, эта победа войдет в историю спартаковского футбола
Что касается шансов "Спартака" на выход в плей-офф, то у него очень сложная группа. Но если в начале сезона были какие-то сложности, "Спартак" переживал не самые лучшие моменты, то сейчас команда выходит из этого кризиса, возвращаются травмированные игроки", - подчеркнул министр в интервью ТАСС
"Такая победа "Спартака" - результат удивительный, исторический. Выиграть 5:1 у "Севильи", очень сильной и плотной команды, - это замечательный результат. Будем надеяться, что он придаст "Спартаку" уверенности, эта победа войдет в историю спартаковского футбола
Что касается шансов "Спартака" на выход в плей-офф, то у него очень сложная группа. Но если в начале сезона были какие-то сложности, "Спартак" переживал не самые лучшие моменты, то сейчас команда выходит из этого кризиса, возвращаются травмированные игроки", - подчеркнул министр в интервью ТАСС
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