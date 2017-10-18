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Министр спорта: победа "Спартака" - это исторический результат

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу "Спартака" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов над испанской "Севильей".

"Такая победа "Спартака" - результат удивительный, исторический. Выиграть 5:1 у "Севильи", очень сильной и плотной команды, - это замечательный результат. Будем надеяться, что он придаст "Спартаку" уверенности, эта победа войдет в историю спартаковского футбола

Что касается шансов "Спартака" на выход в плей-офф, то у него очень сложная группа. Но если в начале сезона были какие-то сложности, "Спартак" переживал не самые лучшие моменты, то сейчас команда выходит из этого кризиса, возвращаются травмированные игроки", - подчеркнул министр в интервью ТАСС
Теги: Спартак
Сегодня, 10:33
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