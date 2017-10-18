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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Михаил Гершкович: "Базель" по зубам, если ЦСКА выйдет играть с остервенением
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что швейцарский "Базель" по зубам футболистам московского ЦСКА.
"То, что "Базель" по зубам для ЦСКА – это несомненно, то, что у "Базеля" нет выдающихся футболистов – тоже несомненно. Все будет от зависеть от настроя ЦСКА.
Посмотрите, как самоотверженно играл "Спартак" против "Ливерпуля" и "Севильи", с какой отдачей. Если же вспомнить, например, игру ЦСКА и "Манчестера", то на поле в форме армейцев вышли какие-то тряпочные футболисты, которые не могли оказать сопротивление сопернику и именно из-за отсутствия настроя.
Так что, если ЦСКА выйдет и будет играть с остервенением, с полной самоотдачей, то, уверен, "Базель" им по зубам. Ждем, что ЦСКА поддержит заданный "Спартаком" настрой, может быть, на стадион ЦСКА перенесется дух спартаковской победы, если так можно выразиться", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
"То, что "Базель" по зубам для ЦСКА – это несомненно, то, что у "Базеля" нет выдающихся футболистов – тоже несомненно. Все будет от зависеть от настроя ЦСКА.
Посмотрите, как самоотверженно играл "Спартак" против "Ливерпуля" и "Севильи", с какой отдачей. Если же вспомнить, например, игру ЦСКА и "Манчестера", то на поле в форме армейцев вышли какие-то тряпочные футболисты, которые не могли оказать сопротивление сопернику и именно из-за отсутствия настроя.
Так что, если ЦСКА выйдет и будет играть с остервенением, с полной самоотдачей, то, уверен, "Базель" им по зубам. Ждем, что ЦСКА поддержит заданный "Спартаком" настрой, может быть, на стадион ЦСКА перенесется дух спартаковской победы, если так можно выразиться", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
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