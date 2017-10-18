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Михаил Гершкович: "Базель" по зубам, если ЦСКА выйдет играть с остервенением

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что швейцарский "Базель" по зубам футболистам московского ЦСКА.

"То, что "Базель" по зубам для ЦСКА – это несомненно, то, что у "Базеля" нет выдающихся футболистов – тоже несомненно. Все будет от зависеть от настроя ЦСКА.

Посмотрите, как самоотверженно играл "Спартак" против "Ливерпуля" и "Севильи", с какой отдачей. Если же вспомнить, например, игру ЦСКА и "Манчестера", то на поле в форме армейцев вышли какие-то тряпочные футболисты, которые не могли оказать сопротивление сопернику и именно из-за отсутствия настроя.

Так что, если ЦСКА выйдет и будет играть с остервенением, с полной самоотдачей, то, уверен, "Базель" им по зубам. Ждем, что ЦСКА поддержит заданный "Спартаком" настрой, может быть, на стадион ЦСКА перенесется дух спартаковской победы, если так можно выразиться", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович ЦСКА
Сегодня, 10:54
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