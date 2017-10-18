"Локомотив" вылетел на игру с "Шерифом" (фото)

?? Доброе утро, красно-зеленые! Через пару минут отправляемся в Кишинёв, откуда будем добираться до Тирасполя. Команда передавала привет ? pic.twitter.com/A7hi1DkyJM — ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 18, 2017

Футболисты "Локомотива" отправились на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа". Команда долетит до Кишинева, откуда отправится в Тирасполь.Матч "Шериф" – "Локомотив" состоится завтра. Начало - в 22.05 мск.