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"Локомотив" вылетел на игру с "Шерифом" (фото)

Футболисты "Локомотива" отправились на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа". Команда долетит до Кишинева, откуда отправится в Тирасполь.

Матч "Шериф" – "Локомотив" состоится завтра. Начало - в 22.05 мск.

Теги: Локомотив
Сегодня, 10:57
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