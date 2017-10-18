Антон Швец: в FIFA 18 меня сделали левоногим, хотя я правша

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец заявил, что знает об ошибке в футбольном симуляторе FIFA 18, разработчики которого сделали хавбека левшой.- Я не любитель компьютерных игр, - сказал Швец в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Видел, что в FIFA 18 у меня показатель, можно сказать, самый низкий в клубе, но ничего страшного. Еще вот недавно Милад Мохаммади у себя в Иране давал интервью и сказал, что не понимает, почему в FIFA у него скорость 89, потому что должна быть больше 90. Мне же без разницы, меня там сделали левоногим, а я правша вообще, но это неважно.