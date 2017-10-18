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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Швец: в FIFA 18 меня сделали левоногим, хотя я правша
Полузащитник "Ахмата" Антон Швец заявил, что знает об ошибке в футбольном симуляторе FIFA 18, разработчики которого сделали хавбека левшой.
- Я не любитель компьютерных игр, - сказал Швец в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Видел, что в FIFA 18 у меня показатель, можно сказать, самый низкий в клубе, но ничего страшного. Еще вот недавно Милад Мохаммади у себя в Иране давал интервью и сказал, что не понимает, почему в FIFA у него скорость 89, потому что должна быть больше 90. Мне же без разницы, меня там сделали левоногим, а я правша вообще, но это неважно.
СЭ
- Я не любитель компьютерных игр, - сказал Швец в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Видел, что в FIFA 18 у меня показатель, можно сказать, самый низкий в клубе, но ничего страшного. Еще вот недавно Милад Мохаммади у себя в Иране давал интервью и сказал, что не понимает, почему в FIFA у него скорость 89, потому что должна быть больше 90. Мне же без разницы, меня там сделали левоногим, а я правша вообще, но это неважно.
СЭ
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