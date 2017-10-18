Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антон Швец: в FIFA 18 меня сделали левоногим, хотя я правша

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец заявил, что знает об ошибке в футбольном симуляторе FIFA 18, разработчики которого сделали хавбека левшой.

- Я не любитель компьютерных игр, - сказал Швец в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Видел, что в FIFA 18 у меня показатель, можно сказать, самый низкий в клубе, но ничего страшного. Еще вот недавно Милад Мохаммади у себя в Иране давал интервью и сказал, что не понимает, почему в FIFA у него скорость 89, потому что должна быть больше 90. Мне же без разницы, меня там сделали левоногим, а я правша вообще, но это неважно.



СЭ
Теги: Швец Ахмат
Сегодня, 11:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.