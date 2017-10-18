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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
01:09
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (6)
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (6)
00:55
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (17)
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (17)
00:27
Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака" (14)
Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака" (14)
Россия сократила отставание от Франции в рейтинге коэффициентов УЕФА
Благодаря разгромной победе "Спартака" над "Севильей" (5:1) в матче Лиги чемпионов Россия укрепила свои позиции в рейтинге УЕФА. РФ продолжает занимать 6-е место, набрав 46,782 балла.
В параллельных играх вторника, 17 октября, "Монако", представляющий занимающую 5-ю строчку Францию, дома уступил "Бешикташу" (1:2).
Отставание России сократилось до 2,466 балла. Одновременно с этим "Порту" (Португалия располагается на 7-м месте) в гостях проиграл "Лейпцигу" (2:3), увеличив отставание от России до 4,534 балла.
СЭ
В параллельных играх вторника, 17 октября, "Монако", представляющий занимающую 5-ю строчку Францию, дома уступил "Бешикташу" (1:2).
Отставание России сократилось до 2,466 балла. Одновременно с этим "Порту" (Португалия располагается на 7-м месте) в гостях проиграл "Лейпцигу" (2:3), увеличив отставание от России до 4,534 балла.
СЭ
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