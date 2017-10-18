Россия сократила отставание от Франции в рейтинге коэффициентов УЕФА

Благодаря разгромной победе "Спартака" над "Севильей" (5:1) в матче Лиги чемпионов Россия укрепила свои позиции в рейтинге УЕФА. РФ продолжает занимать 6-е место, набрав 46,782 балла.В параллельных играх вторника, 17 октября, "Монако", представляющий занимающую 5-ю строчку Францию, дома уступил "Бешикташу" (1:2).Отставание России сократилось до 2,466 балла. Одновременно с этим "Порту" (Португалия располагается на 7-м месте) в гостях проиграл "Лейпцигу" (2:3), увеличив отставание от России до 4,534 балла.