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Россия сократила отставание от Франции в рейтинге коэффициентов УЕФА

Благодаря разгромной победе "Спартака" над "Севильей" (5:1) в матче Лиги чемпионов Россия укрепила свои позиции в рейтинге УЕФА. РФ продолжает занимать 6-е место, набрав 46,782 балла.

В параллельных играх вторника, 17 октября, "Монако", представляющий занимающую 5-ю строчку Францию, дома уступил "Бешикташу" (1:2).

Отставание России сократилось до 2,466 балла. Одновременно с этим "Порту" (Португалия располагается на 7-м месте) в гостях проиграл "Лейпцигу" (2:3), увеличив отставание от России до 4,534 балла.

СЭ
Сегодня, 11:27
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№1 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 11:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
спартак- молодцом, надеемся на армейцев!
Регистрация: 1.02.2015
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