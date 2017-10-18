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Массимо Каррера извинился за то, что назвал "Ахмат" "Тереком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с испанской "Севильей" назвал грозненский "Ахмат" "Тереком".

"Эмоции от победы? "Севилья", "Зенит", "Терек", ой, извиняюсь – "Ахмат" (смех в зале) - каждый из этих успехов приносит огромную бурю эмоций", - приводит слова Карреры "Газета.Ru".
Теги: Каррера Спартак Ахмат
Сегодня, 11:30
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:22) #
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как осла не назови, конем не станет ( не в обиду цска) , от перемены мест слагаемых сумма не меняется, это все про Терек, ой, извиняюсь Ахмат


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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