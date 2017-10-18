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Олег Шатов готовится к игре с "Русенборгом" в общей группе "Зенита"

На базе "Зенита" проходит открытая тренировка сине-бело-голубых накануне матча Лиги Европы с "Русенборгом".

В общей группе работают все игроки основного состава, включая Олега Шатова, который был заменен в предыдущей встрече с "Арсеналом", информирует "Матч ТВ".

"Зенит" примет "Русенборг" 19 октября на стадионе "Санкт-Петербург".
Теги: Зенит
Сегодня, 11:55
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