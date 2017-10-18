Георгий Джикия: они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена (фото)

Они хотели нас похоронить, но они не знали что мы семена.......???#spartak A post shared by Георгий Джикия (@georgiy_14) on Oct 18, 2017 at 12:27am PDT

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов над "Севильей" со счетом 5:1."Они хотели нас похоронить, но они не знали, что мы семена...", - написал Джикия в Инстаграме.