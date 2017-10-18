Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Георгий Джикия: они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена (фото)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов над "Севильей" со счетом 5:1.

"Они хотели нас похоронить, но они не знали, что мы семена...", - написал Джикия в Инстаграме.

Они хотели нас похоронить, но они не знали что мы семена.......???#spartak

A post shared by Георгий Джикия (@georgiy_14) on

Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 11:58
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (0)
online

хорошо сказано, но нужно продолжать рост!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вас никто не похоронит Жора, кроме вас самих. Если будете продолжать праздновать победу, как свое чемпионство, то вас похоронит Амкар.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж после такой игры и грузин станет мексиканским философом.
Ладно.. все хватит. Амкар на носу.. Гаджиев будет нас грызть. angry
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.