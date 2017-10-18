Квинси Промес в игре с "Севильей" провел свой лучший матч в карьере

Нападающий "Спартака" Квинси Промес провел лучший матч в карьере, забив два мяча и отдав две голевые передачи в матче Лиги чемпионов против "Севильи".В текущем розыгрыше группового этапа ЛЧ еще никому не удавалось набрать больше 3 очков. По данным InStat, Index футболиста составил рекордные для него 479 баллов. Для сравнения, в текущем сезоне РФПЛ средний InStat Index Промеса составляет 323 балла – лучший показатель в чемпионате.Промес вместе с напарником по атаке "Спартака" Луисом Адриано стали лидерами по количеству успешных обводок в матче с "Севильей". Оба игрока по 7 раз удачно пошли в обыгрыш. В текущем розыгрыше РФПЛ Промес осуществляет 4,1 успешных обводки в среднем за 90 минут, Луис Адриано – 3,2. Бразилец также стал лучшим по количеству выигранных единоборств (12).Лучший процент выигранных единоборств у защитника "Спартака" Георгия Джикии – 82%.Вратарь красно-белых Александр Селихов вместе с представителем "Тоттенхэма" Уго Льорисом отразили по пять из шести ударов в створ ворот, став лучшими голкиперами первого игрового дня 3-го тура группового этапа. При этом Селихов 6 раз успешно сыграл на выходе, а Льорис – 2.