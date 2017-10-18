Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Квинси Промес в игре с "Севильей" провел свой лучший матч в карьере

Нападающий "Спартака" Квинси Промес провел лучший матч в карьере, забив два мяча и отдав две голевые передачи в матче Лиги чемпионов против "Севильи".

В текущем розыгрыше группового этапа ЛЧ еще никому не удавалось набрать больше 3 очков. По данным InStat, Index футболиста составил рекордные для него 479 баллов. Для сравнения, в текущем сезоне РФПЛ средний InStat Index Промеса составляет 323 балла – лучший показатель в чемпионате.

Промес вместе с напарником по атаке "Спартака" Луисом Адриано стали лидерами по количеству успешных обводок в матче с "Севильей". Оба игрока по 7 раз удачно пошли в обыгрыш. В текущем розыгрыше РФПЛ Промес осуществляет 4,1 успешных обводки в среднем за 90 минут, Луис Адриано – 3,2. Бразилец также стал лучшим по количеству выигранных единоборств (12).

Лучший процент выигранных единоборств у защитника "Спартака" Георгия Джикии – 82%.

Вратарь красно-белых Александр Селихов вместе с представителем "Тоттенхэма" Уго Льорисом отразили по пять из шести ударов в створ ворот, став лучшими голкиперами первого игрового дня 3-го тура группового этапа. При этом Селихов 6 раз успешно сыграл на выходе, а Льорис – 2.

Sportbox
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 12:47
Напечатать
12
(8)
№12 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
это да-ВСЯ команда сыграла на твердую пять!!
главное-не утонуть в комплиментах!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: язва
на гостевой обсуждали это..
тренер извлек ошибки и вернул в свое расположение Романа( опять правая рука).. результат две сложные подряд победы!

Наверное тут все-таки не извлечение ошибок, а состояние Пилипчука. Как только он очнулся и стал готов войти в процесс (у него даже вид был сильно пьющего человека - опух весь просто) - так сразу и вернули.

Каррера - европеец с головы до ног и , кажется, он презирает такие вот отходняки, наш национальный вид релаксации
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: язва (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Как то все это радостно совпало с возвращением в процесс Пилипчука.

на гостевой обсуждали это..
тренер извлек ошибки и вернул в свое расположение Романа( опять правая рука).. результат две сложные подряд победы! smirk

по Квинси.. это топчик! а были такие в расцвете сил в РПфЛ?


--------------------
shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него........
Регистрация: 25.09.2016
№9 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 13:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Джикию бы не увели

Сейчас не уведут. Но при дальнейшем подобном прогрессе вырастет в супер классного защитника! Тогда можно и на повышение!
Регистрация: 13.03.2012
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:18) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: MAG554
Джикию бы не увели.

Джикия вчера просто был Тиагу Сильвой и Алессандро Нестой в одном лице - просто ибанистически вчера сыграл.

Да в общем все вчера выдали феерию. Хотелось бы конечно продолжения банкета.

Как то все это радостно совпало с возвращением в процесс Пилипчука.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Промес то понятно. С такими раскладами Джикию бы не увели.
Регистрация: 21.12.2010
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 13:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Schweinsteiger
Цитата: капля никотина
Спрашивается - вот xyли столько ждали???

вот тоже вчера засцпал и думал. какого, блеать, хера, мы смотрели закидушки от реброва в свои ворота,
ну ведь еще на сборах надо было александра наигрывать в основу. чтобы уж тонно без нервотрепки. а так и ребров косяпорил. и селихов уверенность потерял.
может, всему своё время. но лично для меня. да и для многих. было очевидно. что его надо было наигрывать давно. возможно по ходу того сезона

Карерра тоже учится. Опыт приходит не сразу. На минуточку это у него первая команда в качестве главного. А потенциал у совместного сотрудничества огромный!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:10) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: капля никотина
Спрашивается - вот xyли столько ждали??? Вратарь выходит - все, опасности в штрафной просто нет!

да прям спокойно как то при навесах и стандартах, выходит спокойно берет мяч или кулоком выбивает .... Ребров конечно на ленточке тоже выручает иногда, но на выходах вообще не играет !!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Спрашивается - вот xyли столько ждали???

вот тоже вчера засцпал и думал. какого, блеать, хера, мы смотрели закидушки от реброва в свои ворота,
ну ведь еще на сборах надо было александра наигрывать в основу. чтобы уж тонно без нервотрепки. а так и ребров косяпорил. и селихов уверенность потерял.
может, всему своё время. но лично для меня. да и для многих. было очевидно. что его надо было наигрывать давно. возможно по ходу того сезона


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Антохе надо расти. Вот и показывает товар лицом. Он и нам пользу ещё принесёт и в чемпионат уровнем выше уйдёт. Но за хорошие бабосики!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:01) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Антоха наконец то начал топам выгружать. Уведут. Уведут за милую душу.

Сакала как там??? Учится?

При этом Селихов 6 раз успешно сыграл на выходе, а Льорис – 2.

Спрашивается - вот xyли столько ждали??? Вратарь выходит - все, опасности в штрафной просто нет!

если бы не травма Реброва, замариновали бы пацана на лавке. Митрюшкина уже благополучно просрали. Бомжи и те сразу Луню вы рамку поставили вместо Лодыгина. Понимали что хуже по любому не будет.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:51) #
  • +8
  •  (12)
online

Антоха наконец то начал топам выгружать. Уведут. Уведут за милую душу.

Сакала как там??? Учится?

При этом Селихов 6 раз успешно сыграл на выходе, а Льорис – 2.

Спрашивается - вот xyли столько ждали??? Вратарь выходит - все, опасности в штрафной просто нет!
Регистрация: 3.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.