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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:58
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Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян!
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Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (1)
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Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (5)
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (5)
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Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
01:09
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (7)
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (7)
00:55
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (18)
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (18)
Квинси Промес в игре с "Севильей" провел свой лучший матч в карьере
Нападающий "Спартака" Квинси Промес провел лучший матч в карьере, забив два мяча и отдав две голевые передачи в матче Лиги чемпионов против "Севильи".
В текущем розыгрыше группового этапа ЛЧ еще никому не удавалось набрать больше 3 очков. По данным InStat, Index футболиста составил рекордные для него 479 баллов. Для сравнения, в текущем сезоне РФПЛ средний InStat Index Промеса составляет 323 балла – лучший показатель в чемпионате.
Промес вместе с напарником по атаке "Спартака" Луисом Адриано стали лидерами по количеству успешных обводок в матче с "Севильей". Оба игрока по 7 раз удачно пошли в обыгрыш. В текущем розыгрыше РФПЛ Промес осуществляет 4,1 успешных обводки в среднем за 90 минут, Луис Адриано – 3,2. Бразилец также стал лучшим по количеству выигранных единоборств (12).
Лучший процент выигранных единоборств у защитника "Спартака" Георгия Джикии – 82%.
Вратарь красно-белых Александр Селихов вместе с представителем "Тоттенхэма" Уго Льорисом отразили по пять из шести ударов в створ ворот, став лучшими голкиперами первого игрового дня 3-го тура группового этапа. При этом Селихов 6 раз успешно сыграл на выходе, а Льорис – 2.
Sportbox
В текущем розыгрыше группового этапа ЛЧ еще никому не удавалось набрать больше 3 очков. По данным InStat, Index футболиста составил рекордные для него 479 баллов. Для сравнения, в текущем сезоне РФПЛ средний InStat Index Промеса составляет 323 балла – лучший показатель в чемпионате.
Промес вместе с напарником по атаке "Спартака" Луисом Адриано стали лидерами по количеству успешных обводок в матче с "Севильей". Оба игрока по 7 раз удачно пошли в обыгрыш. В текущем розыгрыше РФПЛ Промес осуществляет 4,1 успешных обводки в среднем за 90 минут, Луис Адриано – 3,2. Бразилец также стал лучшим по количеству выигранных единоборств (12).
Лучший процент выигранных единоборств у защитника "Спартака" Георгия Джикии – 82%.
Вратарь красно-белых Александр Селихов вместе с представителем "Тоттенхэма" Уго Льорисом отразили по пять из шести ударов в створ ворот, став лучшими голкиперами первого игрового дня 3-го тура группового этапа. При этом Селихов 6 раз успешно сыграл на выходе, а Льорис – 2.
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