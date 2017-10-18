РФС объяснил, почему сборная России опускается все ниже в рейтинге ФИФА (видео)

Российский футбольный союз объяснил, почему сборная России располагается низко в рейтинге ФИФА.Напомним, в рейтинге за октябрь подопечные Станислава Черчесова оказались на рекордно низком 65-м месте.