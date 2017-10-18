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РФС объяснил, почему сборная России опускается все ниже в рейтинге ФИФА (видео)

Российский футбольный союз объяснил, почему сборная России располагается низко в рейтинге ФИФА.

Напомним, в рейтинге за октябрь подопечные Станислава Черчесова оказались на рекордно низком 65-м месте.

Теги: Сборная России
Сегодня, 12:56
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