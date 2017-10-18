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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопросы о завтрашнем матче с "Русенборгом".
— Многие ждут не только противостояния «Зенита» и «Русенборга», но и вашу дуэль с Бендтнером. Знаете ли вы что-то об этом? Как вам вообще Бендтнер?
— Знаю его, конечно. Бендтнер — хороший футболист, играл в сильных английских клубах. Что касается дуэли, первый раз слышу об этом о вас. Но противостояние будет между «Зенитом» и «Русенборгом», а не Кокориным и Бендтнером. Ждем матч и надеемся, что добьемся третьей победы подряд в Лиге Европы.
— Как себя чувствуете после возвращения из сборной?
— Усталость присутствует, и это нормально, потому что помимо игр за «Зенит» провели еще дополнительные матчи в сборной. Потихоньку восстанавливаемся после тяжелых игр и перелетов, приходим в былую форму.
— Как эмоциональное состояние команды после поражения от «Арсенала»?
— На следующие дни после поражений всегда непросто. Понятно, что после побед настроение всегда хорошее, после поражений — негативное. Ждем следующего матча, чтобы реабилитироваться и переключиться от поражений к победам.
— Какие ассоциации у вас возникают с норвежским футболом?
— Разберем соперника сегодня вечером, тренер расскажет о плюсах-минусах. Завтра можно что-то будет натренировать на разминке. В целом, готовимся как к обычной игре.
ФК "Зенит"
— Многие ждут не только противостояния «Зенита» и «Русенборга», но и вашу дуэль с Бендтнером. Знаете ли вы что-то об этом? Как вам вообще Бендтнер?
— Знаю его, конечно. Бендтнер — хороший футболист, играл в сильных английских клубах. Что касается дуэли, первый раз слышу об этом о вас. Но противостояние будет между «Зенитом» и «Русенборгом», а не Кокориным и Бендтнером. Ждем матч и надеемся, что добьемся третьей победы подряд в Лиге Европы.
— Как себя чувствуете после возвращения из сборной?
— Усталость присутствует, и это нормально, потому что помимо игр за «Зенит» провели еще дополнительные матчи в сборной. Потихоньку восстанавливаемся после тяжелых игр и перелетов, приходим в былую форму.
— Как эмоциональное состояние команды после поражения от «Арсенала»?
— На следующие дни после поражений всегда непросто. Понятно, что после побед настроение всегда хорошее, после поражений — негативное. Ждем следующего матча, чтобы реабилитироваться и переключиться от поражений к победам.
— Какие ассоциации у вас возникают с норвежским футболом?
— Разберем соперника сегодня вечером, тренер расскажет о плюсах-минусах. Завтра можно что-то будет натренировать на разминке. В целом, готовимся как к обычной игре.
ФК "Зенит"
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