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Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопросы о завтрашнем матче с "Русенборгом".

— Многие ждут не только противостояния «Зенита» и «Русенборга», но и вашу дуэль с Бендтнером. Знаете ли вы что-то об этом? Как вам вообще Бендтнер?

— Знаю его, конечно. Бендтнер — хороший футболист, играл в сильных английских клубах. Что касается дуэли, первый раз слышу об этом о вас. Но противостояние будет между «Зенитом» и «Русенборгом», а не Кокориным и Бендтнером. Ждем матч и надеемся, что добьемся третьей победы подряд в Лиге Европы.

— Как себя чувствуете после возвращения из сборной?

— Усталость присутствует, и это нормально, потому что помимо игр за «Зенит» провели еще дополнительные матчи в сборной. Потихоньку восстанавливаемся после тяжелых игр и перелетов, приходим в былую форму.

— Как эмоциональное состояние команды после поражения от «Арсенала»?

— На следующие дни после поражений всегда непросто. Понятно, что после побед настроение всегда хорошее, после поражений — негативное. Ждем следующего матча, чтобы реабилитироваться и переключиться от поражений к победам.

— Какие ассоциации у вас возникают с норвежским футболом?

— Разберем соперника сегодня вечером, тренер расскажет о плюсах-минусах. Завтра можно что-то будет натренировать на разминке. В целом, готовимся как к обычной игре.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 13:11
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№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом"

С ГРАНДОМ ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА
Регистрация: 2.08.2010
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