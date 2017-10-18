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Роберто Манчини: абсолютно все игроки готовы к матчу с "Русенборгом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказался по поводу предстоящего матче с "Русенборгом" в Лиге Европы.

— Все ли готовы сыграть завтра?

— Абсолютно все готовы к матчу. Единственное, в Лиге Европы другие правила — заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее.

— Мы видели, что поле подлатали в матче с "Арсеналом". В каком состоянии оно сейчас? Почему не перестелили газон полностью?

— Не знаю, почему приняли решение не менять его полностью, не я принимаю эти решения. Поле сейчас выглядит получше, чем в матче против испанцев. Посмотрим. Мне кажется, оно должно быть в неплохом состоянии.

— Владимир Путин посчитал количество легионеров у "Зенита" в матче с "Реал Сосьедадом". Не было ли просьбы уделять большее внимание российским игрокам?

— Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом.

— Насколько "Русенборг" серьезный соперник? Вероятно, он сыграет в более закрытый футбол. Какие сложности ждете от этого матча?

— Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе.

— Аргентинцы, которые не сыграли с "Арсеналом", не вышли из-за перелета или вы готовили их к игре с "Русенборгом"?

— Матч был в воскресенье, они прилетели в пятницу. Решили не рисковать, поэтому они не сыграли с «Арсеналом». Когда у тебя мало времени на восстановление, очень велик риск получить травму.

— Хватило ли времени, чтобы привести всех вернувшихся из сборных к одному уровню?

— Сейчас все чувствуют себя очень хорошо и готовы сыграть.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 13:24
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№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
да, мясо задрало высоко планку вчерашней игрой. нам и коням надо постараться удержать её. РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: язва (Сегодня, 13:39) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
выпуская лошадь дзюбу..тьфупетуха


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него........
Регистрация: 25.09.2016
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