Роберто Манчини: абсолютно все игроки готовы к матчу с "Русенборгом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказался по поводу предстоящего матче с "Русенборгом" в Лиге Европы.— Абсолютно все готовы к матчу. Единственное, в Лиге Европы другие правила — заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее.— Не знаю, почему приняли решение не менять его полностью, не я принимаю эти решения. Поле сейчас выглядит получше, чем в матче против испанцев. Посмотрим. Мне кажется, оно должно быть в неплохом состоянии.— Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом.— Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе.— Матч был в воскресенье, они прилетели в пятницу. Решили не рисковать, поэтому они не сыграли с «Арсеналом». Когда у тебя мало времени на восстановление, очень велик риск получить травму.— Сейчас все чувствуют себя очень хорошо и готовы сыграть.