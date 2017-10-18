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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберто Манчини: абсолютно все игроки готовы к матчу с "Русенборгом"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказался по поводу предстоящего матче с "Русенборгом" в Лиге Европы.
— Все ли готовы сыграть завтра?
— Абсолютно все готовы к матчу. Единственное, в Лиге Европы другие правила — заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее.
— Мы видели, что поле подлатали в матче с "Арсеналом". В каком состоянии оно сейчас? Почему не перестелили газон полностью?
— Не знаю, почему приняли решение не менять его полностью, не я принимаю эти решения. Поле сейчас выглядит получше, чем в матче против испанцев. Посмотрим. Мне кажется, оно должно быть в неплохом состоянии.
— Владимир Путин посчитал количество легионеров у "Зенита" в матче с "Реал Сосьедадом". Не было ли просьбы уделять большее внимание российским игрокам?
— Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом.
— Насколько "Русенборг" серьезный соперник? Вероятно, он сыграет в более закрытый футбол. Какие сложности ждете от этого матча?
— Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе.
— Аргентинцы, которые не сыграли с "Арсеналом", не вышли из-за перелета или вы готовили их к игре с "Русенборгом"?
— Матч был в воскресенье, они прилетели в пятницу. Решили не рисковать, поэтому они не сыграли с «Арсеналом». Когда у тебя мало времени на восстановление, очень велик риск получить травму.
— Хватило ли времени, чтобы привести всех вернувшихся из сборных к одному уровню?
— Сейчас все чувствуют себя очень хорошо и готовы сыграть.
ФК "Зенит"
— Все ли готовы сыграть завтра?
— Абсолютно все готовы к матчу. Единственное, в Лиге Европы другие правила — заявка меньше, так что очевидно, что кто-то останется вне ее.
— Мы видели, что поле подлатали в матче с "Арсеналом". В каком состоянии оно сейчас? Почему не перестелили газон полностью?
— Не знаю, почему приняли решение не менять его полностью, не я принимаю эти решения. Поле сейчас выглядит получше, чем в матче против испанцев. Посмотрим. Мне кажется, оно должно быть в неплохом состоянии.
— Владимир Путин посчитал количество легионеров у "Зенита" в матче с "Реал Сосьедадом". Не было ли просьбы уделять большее внимание российским игрокам?
— Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом.
— Насколько "Русенборг" серьезный соперник? Вероятно, он сыграет в более закрытый футбол. Какие сложности ждете от этого матча?
— Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе.
— Аргентинцы, которые не сыграли с "Арсеналом", не вышли из-за перелета или вы готовили их к игре с "Русенборгом"?
— Матч был в воскресенье, они прилетели в пятницу. Решили не рисковать, поэтому они не сыграли с «Арсеналом». Когда у тебя мало времени на восстановление, очень велик риск получить травму.
— Хватило ли времени, чтобы привести всех вернувшихся из сборных к одному уровню?
— Сейчас все чувствуют себя очень хорошо и готовы сыграть.
ФК "Зенит"
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