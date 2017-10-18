Mundo Deportivo: "Русская баня для бесцельной "Севильи"

Испанское издание Mundo Deportivo прокомментировало поражение "Севильи" в матче Лиги чемпионов от "Спартака" (1:5). СМИ опубликовало заметку с заголовком "Русская баня для бесцельной "Севильи"."Спартак" сокрушил "Севилью" в захватывающем матче. Как бы невероятно это не звучало, испанская команда доминировала и имела хорошие шансы, но проиграла в последние полчаса.Теперь "Севилья" должна будет победить "Спартак" через две недели дома, если они не хотят усложнить себе выход из группы", - пишет издание.