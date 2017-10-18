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Mundo Deportivo: "Русская баня для бесцельной "Севильи"

Испанское издание Mundo Deportivo прокомментировало поражение "Севильи" в матче Лиги чемпионов от "Спартака" (1:5). СМИ опубликовало заметку с заголовком "Русская баня для бесцельной "Севильи".

"Спартак" сокрушил "Севилью" в захватывающем матче. Как бы невероятно это не звучало, испанская команда доминировала и имела хорошие шансы, но проиграла в последние полчаса.

Теперь "Севилья" должна будет победить "Спартак" через две недели дома, если они не хотят усложнить себе выход из группы", - пишет издание.
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 13:45
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№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
готовиться очень серьезно нужно! играть на контр-атаках и нелезть на рожон! иначе накидают! вспомните Вердер! испанцы нас явно не дооценили! сейчас главное нам не расслабляться, нас там и ничья устроит!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хихи..какое усложнение,они просто вылетят при ничьей!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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