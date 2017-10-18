Кубок ЧМ-2018 выставлен в тульском Кремле (фото)

Между тем, тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA c @CocaCola добрался до Тулы ??? Сегодня трофей выставлен в тульском кремле#ТурКубка pic.twitter.com/NsIptazxNA — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) October 18, 2017

Кубок чемпионата мира-2018 был доставлен в Тулу и выставлен в местном Кремле.20 и 21 октября главный трофей будет выставлен в Курске. Напомним, кубок всего посетит 24 региона России и 50 стран мира.