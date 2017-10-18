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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Кубок ЧМ-2018 выставлен в тульском Кремле (фото)
Кубок чемпионата мира-2018 был доставлен в Тулу и выставлен в местном Кремле.
20 и 21 октября главный трофей будет выставлен в Курске. Напомним, кубок всего посетит 24 региона России и 50 стран мира.
20 и 21 октября главный трофей будет выставлен в Курске. Напомним, кубок всего посетит 24 региона России и 50 стран мира.
Между тем, тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA c @CocaCola добрался до Тулы ??? Сегодня трофей выставлен в тульском кремле#ТурКубка pic.twitter.com/NsIptazxNA— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) October 18, 2017
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