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Кубок ЧМ-2018 выставлен в тульском Кремле (фото)

Кубок чемпионата мира-2018 был доставлен в Тулу и выставлен в местном Кремле.

20 и 21 октября главный трофей будет выставлен в Курске. Напомним, кубок всего посетит 24 региона России и 50 стран мира.

Сегодня, 13:49
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