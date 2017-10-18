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СМИ: сборная России сыграет с Аргентиной в "Лужниках", с Испанией - в Санкт-Петербурге

Сборная России проведет контрольный матч с командой Аргентины 11 ноября в Москве на главном стадионе ЧМ-2018 - "Лужники".

С Испанией подопечные Станислава Черчесова сыграют 14 ноября на арене "Санкт-Петербург", сообщает "СЭ".
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:49
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