Василий Уткин - о "Спартаке": никто не радовал настолько круто, это просто именины сердца

Телекомментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от разгромной победы "Спартака" над "Севильей" в матче Лиги чемпионов."Да, вот уж я очень рад, что провел этот вечер в эфире. Давно не испытывал таких чувств. Бывали хорошие матчи, но на международном уровне ни сборная не радовала, ни клуб никакой не радовал настолько круто в матче с очень сильным соперником.В этой ситуации можно было ожидать всего, и неприятный исход был гораздо более вероятен. Ну, это просто именины сердца", - сказал Уткин в эфире "Спорт FM".