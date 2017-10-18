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Василий Уткин - о "Спартаке": никто не радовал настолько круто, это просто именины сердца

Телекомментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от разгромной победы "Спартака" над "Севильей" в матче Лиги чемпионов.

"Да, вот уж я очень рад, что провел этот вечер в эфире. Давно не испытывал таких чувств. Бывали хорошие матчи, но на международном уровне ни сборная не радовала, ни клуб никакой не радовал настолько круто в матче с очень сильным соперником.

В этой ситуации можно было ожидать всего, и неприятный исход был гораздо более вероятен. Ну, это просто именины сердца", - сказал Уткин в эфире "Спорт FM".
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 15:32
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