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Португальская газета поставила Игоря Акинфеева в ворота "Манчестер Юнайтед" (фото)

Португальское издание включило вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед" на игру с "Бенфикой".

С остальными игроками манкунианцев ошибки не было - все полевые игроки в действительности являются футболистами "МЮ".

Сегодня, 15:39
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№5 Написал: язва (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
А что за история?Я думал Игорь сам не хотел уезжать.

да кому нужен это кривожоп..


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него........
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Riders1990,
МЮ вышел на прямые переговоры с руководством ЦСКА (им по зарез нужен был вратарь), но Гинер наложил вето на переход, хотя МЮ предлагал за Игоря около 15-18 млн фунтов, очень приличные деньги на то время. По видимому, боялся остаться без основного вратаря. Игорь хотел ехать, даже интервью раздавал, где говорил, что красно-белые цвета его не смущают, ибо это цвета победы... Вот такая вот история...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
А ведь это могло быть на самом деле...НО жадный Гинер сломал ему карьеру профи в сильном клубе, так же как в свое время Титов не уехал в Баварию..

А что за история?Я думал Игорь сам не хотел уезжать.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
мечта Гинера,да только никого не берут, всех кого так усиленно пиарил Гинер,Дзагоев, Щенников и Головин никому не нужны
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
А ведь это могло быть на самом деле...НО жадный Гинер сломал ему карьеру профи в сильном клубе, так же как в свое время Титов не уехал в Баварию..


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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