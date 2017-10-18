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Марио Пашалич: какая ночь вчера была! Большая победа

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич поделился эмоциями после победы над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.

"Какая ночь вчера была! Большая победа 5:1 над "Севильей", - написал Пашалич в Инстаграме.

What a night yesterday! Big win 5:1 vs Sevilla ??? @uefachampionsleague

A post shared by Mario Pa?ali? ???? (@pasalicmario) on

Теги: Пашалич Спартак
Сегодня, 15:44
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Москва окрасилась в красно белые цвета,даже станция метро Цска laughing
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Critique (Сегодня, 16:12) #
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По-моему, Пашаличу понравилось у нас. Наверное, не захочет возвращаться в Челси :)
Регистрация: 17.04.2017
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