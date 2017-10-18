Марио Пашалич: какая ночь вчера была! Большая победа

What a night yesterday! Big win 5:1 vs Sevilla ??? @uefachampionsleague A post shared by Mario Pa?ali? ???? (@pasalicmario) on Oct 18, 2017 at 4:18am PDT

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич поделился эмоциями после победы над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов."Какая ночь вчера была! Большая победа 5:1 над "Севильей", - написал Пашалич в Инстаграме.