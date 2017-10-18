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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:55
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
13:58
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
13:11
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
12:38
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (10)
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (10)
05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Марио Пашалич: какая ночь вчера была! Большая победа
Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич поделился эмоциями после победы над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.
"Какая ночь вчера была! Большая победа 5:1 над "Севильей", - написал Пашалич в Инстаграме.
"Какая ночь вчера была! Большая победа 5:1 над "Севильей", - написал Пашалич в Инстаграме.
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