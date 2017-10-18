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Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел

Обозреватель спортивной газеты As из Мадрида Хосе Антонио Эспина выразил огорчение, что российские фанаты не приедут в Испанию из-за санкций УЕФА.

"Болельщики красно-белых проявили себя очень хорошо во время этой встречи. Они заполнили весь стадион и создали много шума. Атмосфера была потрясающей! Я бы даже сравнил московских любителей футбола с севильскими - они такие же страстные и громкие. Учитывая, какой в России холод, я не ожидал от местных жителей настолько жаркой и громкой поддержки.

Мне кажется плохим решение УЕФА не пустить таких фанатов на матч в Севилье. За эти дни в России я не видел никакой агрессии от болельщиков по отношению к иностранцам. Но это УЕФА… иногда он наказывает за какие-то поступки, иногда нет. Очень жаль, что российские фанаты не приедут в Испанию", - передает слова журналиста "Газета.Ru".
Теги: Спартак
Сегодня, 15:55
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