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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:55
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
13:58
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
13:11
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Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
12:38
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Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (10)
05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
Обозреватель спортивной газеты As из Мадрида Хосе Антонио Эспина выразил огорчение, что российские фанаты не приедут в Испанию из-за санкций УЕФА.
"Болельщики красно-белых проявили себя очень хорошо во время этой встречи. Они заполнили весь стадион и создали много шума. Атмосфера была потрясающей! Я бы даже сравнил московских любителей футбола с севильскими - они такие же страстные и громкие. Учитывая, какой в России холод, я не ожидал от местных жителей настолько жаркой и громкой поддержки.
Мне кажется плохим решение УЕФА не пустить таких фанатов на матч в Севилье. За эти дни в России я не видел никакой агрессии от болельщиков по отношению к иностранцам. Но это УЕФА… иногда он наказывает за какие-то поступки, иногда нет. Очень жаль, что российские фанаты не приедут в Испанию", - передает слова журналиста "Газета.Ru".
"Болельщики красно-белых проявили себя очень хорошо во время этой встречи. Они заполнили весь стадион и создали много шума. Атмосфера была потрясающей! Я бы даже сравнил московских любителей футбола с севильскими - они такие же страстные и громкие. Учитывая, какой в России холод, я не ожидал от местных жителей настолько жаркой и громкой поддержки.
Мне кажется плохим решение УЕФА не пустить таких фанатов на матч в Севилье. За эти дни в России я не видел никакой агрессии от болельщиков по отношению к иностранцам. Но это УЕФА… иногда он наказывает за какие-то поступки, иногда нет. Очень жаль, что российские фанаты не приедут в Испанию", - передает слова журналиста "Газета.Ru".
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