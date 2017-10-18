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Полузащитник "Базеля": в играх с ЦСКА можем заложить фундамент для выхода в плей-офф

Полузащитник "Базеля" Ренато Штеффен высказался в преддверии гостевого матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против московского ЦСКА.

"Мы в этих играх можем заложить фундамент для выхода в плей-офф. Холодная погода в Москве? Мне нравится, когда прохладно. Я могу больше работать и меньше уставать", - приводит слова Штеффена Blick.
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 15:58
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Какой фундамент? Крыша у тебя поехала? ЦСКА вынесет вас в одну калитку.
Регистрация: 20.02.2013
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