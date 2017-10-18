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Серхио Эскудеро: я бы назвал поражение от "Спартака" несчастным случаем

Капитан "Севильи" Серхио Эскудеро прокомментировал поражение от "Спартака" (1:5) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Поражение от "Спартака" очень неприятное. В начале второго отрезка могли выйти вперёд, но нам этого не удалось сделать. "Спартак" показал эффективную игру в контратаке. Я бы назвал это поражение несчастным случаем. Нужно поднять голову и продолжать двигаться дальше", - цитирует Эскудеро EFE.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает 2-е место в группе, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям.
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 16:14
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№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Сомнительно, что это случайность, вы ничего особенного не показали в атаке, а оборона вообще дикий ужас.

согласен...Севилья совсем не та что при тренеришке Эмери


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:02) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, так и думайте.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Сомнительно, что это случайность, вы ничего особенного не показали в атаке, а оборона вообще дикий ужас.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (1)
online

севильи не хватило своего капитана Парехи
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (1)

laughing

5 штук запустили и несчастный случай?

Может все-таки дело в другом)
Регистрация: 26.09.2015
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