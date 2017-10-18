Серхио Эскудеро: я бы назвал поражение от "Спартака" несчастным случаем

Капитан "Севильи" Серхио Эскудеро прокомментировал поражение от "Спартака" (1:5) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов."Поражение от "Спартака" очень неприятное. В начале второго отрезка могли выйти вперёд, но нам этого не удалось сделать. "Спартак" показал эффективную игру в контратаке. Я бы назвал это поражение несчастным случаем. Нужно поднять голову и продолжать двигаться дальше", - цитирует Эскудеро EFE.Напомним, после трех туров "Спартак" занимает 2-е место в группе, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям.