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Андреас Перейра лишен водительских прав на 8 месяцев

Полузащитник "Валенсии" Андреас Перейра лишен водительских прав на 8 месяцев за превышение скорости, сообщает Sport.es.

Футболист разогнался в пределах городской черты до 148 км/ч при ограничении в 50 км/ч.
Теги: Валенсия
Сегодня, 18:05
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