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"Карабах" - "Атлетико": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Карабах" - "Атлетико".

"Карабах": Шехич, Садыхов, Аголи, Медведев, Гусейнов, Гараев, Мичел, Алмейда, Педро Энрике, Мадатов, Ндлову.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Габи, Сауль, Гайтан, Феррейра-Карраско, Гамейро, Гризманн.
Теги: Карабах Атлетико
Сегодня, 18:13
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