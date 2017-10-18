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Жамалетдинов сыграет против "Базеля" с первых минут

ЦСКА назвал стартовый состав на домашний матч Лиги чемпионов с "Базелем".

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Миланов, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Кучаев, Оланаре.
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 20:25
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7
(2)
№7 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Egorysche
Муса в первые два года транжирил раз в 5 больше моментов чем витиньо)))



ну хз хз ! может и транжирил , но он на команду играл на сколько помню, и в добавок, я не помню что бы муса то и дело бил мимо!!! не было такого , и минус ставить не обязательно! муса хоть симпатичнее!
Регистрация: 19.06.2017
№6 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: liasport433
конечно удачи вам, но меня витиньо на одну рожу бесит..... столько браку столько действий не о чем! мне кажется для стиля цска он только мешает!!! муса бы вместо него и все цска был бы на коне =)

Муса в первые два года транжирил раз в 5 больше моментов чем витиньо)))
Регистрация: 26.03.2015
№5 Написал: сергей михайлов (Сегодня, 21:05) #
  • +4
  •  (4)

Коням победы...
Регистрация: 3.08.2017
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (6)
online

конечно удачи вам, но меня витиньо на одну рожу бесит..... столько браку столько действий не о чем! мне кажется для стиля цска он только мешает!!! муса бы вместо него и все цска был бы на коне =)
Регистрация: 19.06.2017
№3 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи!Болеем за коней!
Регистрация: 15.08.2013
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачного матча.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 20:41) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Главное Миланов вместо Натхо. Георги все таки более подвижен, что и нужно в этом матче. Да и после Краснодара произвел неплохое впечатление.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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