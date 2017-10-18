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Стал известен стартовый состав "Базеля" на матч с ЦСКА

"Базель" назвал стартовый состав на выездной матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Базель": Вацлик, Баланта, Ланг, Аканджи, Сухи, Зуффи, Штеффен, Джака, Петретта, Эльюнусси, Аети.
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 20:47
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№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:04) #
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online

сухи!!!!!
Регистрация: 19.06.2017
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