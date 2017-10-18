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Альваро Мората - в атаке "Челси" на матч с "Ромой"

Стали известны составы "Челси" и "Ромы" на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Челси": Куртуа - Кэйхилл, Кристенсен, Аспиликуэта - Маркос Алонсо, Бакайоко, Луиз, Фабрегас, Дзаппакоста - Азар, Мората.

"Рома": Бекер - Коларов, Жезус, Фацио, Перес - Строотман, Гоналон, Наингголан - Перотти, Джеко, Жерсон.
Теги: Челси Рома
Сегодня, 20:51
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