Игрок "Краснодара" Игнатьев забил пять мячей в ворота "Кайрата"

"Краснодар" разгромил казахстанский "Кайрат" в ответном матче первого круга пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. По сумме двух встреч в следующий раунд вышел российский клуб.Юношеская лига УЕФА. 2-й тур1:0 — Уткин, 7, 2:0 — Сулейманов, 12, 3:0 — Игнатьев, 15, 4:0 — Игнатьев, 20, 5:0 — Игнатьев, 51, 6:0 — Игнатьев, 57, 7:0 — Куражов, 58, 8:0 — Игнатьев, 76 (пен), 9:0 — Куражов, 90+2