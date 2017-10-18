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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игрок "Краснодара" Игнатьев забил пять мячей в ворота "Кайрата"
"Краснодар" разгромил казахстанский "Кайрат" в ответном матче первого круга пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. По сумме двух встреч в следующий раунд вышел российский клуб.
Юношеская лига УЕФА. 2-й тур
"Краснодар" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) - 9:0
Голы: 1:0 — Уткин, 7, 2:0 — Сулейманов, 12, 3:0 — Игнатьев, 15, 4:0 — Игнатьев, 20, 5:0 — Игнатьев, 51, 6:0 — Игнатьев, 57, 7:0 — Куражов, 58, 8:0 — Игнатьев, 76 (пен), 9:0 — Куражов, 90+2
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. По сумме двух встреч в следующий раунд вышел российский клуб.
Юношеская лига УЕФА. 2-й тур
"Краснодар" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) - 9:0
Голы: 1:0 — Уткин, 7, 2:0 — Сулейманов, 12, 3:0 — Игнатьев, 15, 4:0 — Игнатьев, 20, 5:0 — Игнатьев, 51, 6:0 — Игнатьев, 57, 7:0 — Куражов, 58, 8:0 — Игнатьев, 76 (пен), 9:0 — Куражов, 90+2
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