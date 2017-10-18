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Игрок "Краснодара" Игнатьев забил пять мячей в ворота "Кайрата"

"Краснодар" разгромил казахстанский "Кайрат" в ответном матче первого круга пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. По сумме двух встреч в следующий раунд вышел российский клуб.

Юношеская лига УЕФА. 2-й тур

"Краснодар" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) - 9:0

Голы: 1:0 — Уткин, 7, 2:0 — Сулейманов, 12, 3:0 — Игнатьев, 15, 4:0 — Игнатьев, 20, 5:0 — Игнатьев, 51, 6:0 — Игнатьев, 57, 7:0 — Куражов, 58, 8:0 — Игнатьев, 76 (пен), 9:0 — Куражов, 90+2
Теги: Краснодар Кайрат
Сегодня, 21:00
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№3 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 21:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
kubanoid,
Игнатьева, Сулейманова, Жигулева давно уже пора упорно упорно и постоянно наигрывать за основу!
Регистрация: 25.12.2016
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:32) #
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  •  (1)
online

Лига чемпионов, юноши, после выездной ничьей разгром соперника со счетом 9-0 .. и скромно: "Игнатьев забил"... Имхо, заголовок - дно ))


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Во дают,бычки!!
Пора в первую команду!!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
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