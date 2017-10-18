Опрос:

Новости партнеров

Большинство болельщиков верят в победу ЦСКА над "Базелем"

Сегодня, в 21:45 в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле примет швейцарский "Базель".

По результатам опроса на Rusfootball.info, болельщики уверены в победе московского клуба. В победу красно-синих верят 270 болельщиков (56.3%). В "Базель" верит значительно меньше людей - всего 135 пользователей (28.36%) отдают свое предпочтение гостям. 73 человека считает, что команды сыграют вничью.

Армейцы после двух туров занимают третью строчку, имея в активе 3 очка. "Базель", у которого также 3 балла, занимает второе месте, опережая армейский коллектив по разнице забитых и пропущенных мячей.
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 21:26
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
5-1


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.