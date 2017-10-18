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Дэвид Мейлер признан лучшим игроком "Халла" в сентябре

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер признан лучшим игроком клуба в сентябре.

Хавбек принял участие в шести матчах в сентябре и забил два мяча.

Теги: Халл Сити
Сегодня, 22:13
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