Дэвид Мейлер признан лучшим игроком "Халла" в сентябре

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер признан лучшим игроком клуба в сентябре.
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Thanks to everyone who voted me @HullCity Player of the Month. @adidasUK #heretocreate #hcafc pic.twitter.com/5p0K29j6Ew— David Meyler (@DavidMeyler7) October 18, 2017
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