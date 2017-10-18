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ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю"

ЦСКА в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле уступил швейцарскому "Базелю".

Лига чемпионов

3 тур

ЦСКА - "Базель" 0:2

Голы: Джака, 29, Оберлен, 90.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Миланов (Кучаев, 70), Головин, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 77).

"Базель": Вацлик, Баланта, Ланг, Аканджи, Сухи, Дзуффи, Штеффен (Буа, 87), Джака, Петретта, Эльюнусси (Франссон, 90+3), Айети (Оберлен, 61).

Предупреждения: Натхо, 73.

"Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Голы: Рашфорд, 64

"Бенфика": Свилар, Дуглас, Гримальдо, Луизао, Диаш, Аугусто, Сальвио, Фейса, Пицци (Живкович, 59), Гонсалвеш (Жонас, 69), Хименес

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Валенсия, Блинд, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Матич, Мата, Эррера, Мхитарян, Лукаку, Рашфорд

Предупреждения: Луизао, 8, Валенсия, 41, Гонсалвеш, 54
Теги: ЦСКА Базель
Вчера, 23:36
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71
(8)
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№71 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Mitrich
sanyapytilin

То что ты пи3добол который тут рисуется понятно давно. Не надо лишний раз подтверждать это. Просто уходи когда твои проигрывают, а иные, не твои выигрывают. Ферштейн? Для особо тупорылых поясняю, когда у ЦСКА победа или просер, а у нас или мясных, локо итд, гноби сцука всех и кичись, когда как сегодня - сдрисни, заляг и выходи потихоньку через день. Что непонятно?


Если ты тупой, иронию от текста отличить не можешь, то твоей тупости вместе со скайлвйном(это брат твой однояйцевый) нет предела и твои тут отмазы на 10 строчек, засунь себе в питерскую неадекватную задницу


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№70 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 00:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: freddyk
Странно, болеете за МЮ,

Какой МЮ... Свинья типичная. Местная админская подстилка с миллионом ников, срущая на каждой ветке Зенита или коней.
По теме - надеюсь, дохлый ЦСКА не создаст нам проблем в вскр. Хотя и им и нам после туляков надо реабилитироваться.
Регистрация: 16.07.2016
№69 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:39) #
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online

ничего, в ближайшем матче чемпионата отмажутся
Регистрация: 20.04.2016
№68 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin

То что ты пи3добол который тут рисуется понятно давно. Не надо лишний раз подтверждать это. Просто уходи когда твои проигрывают, а иные, не твои выигрывают. Ферштейн? Для особо тупорылых поясняю, когда у ЦСКА победа или просер, а у нас или мясных, локо итд, гноби сцука всех и кичись, когда как сегодня - сдрисни, заляг и выходи потихоньку через день. Что непонятно?


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№67 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 00:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Расстроили...
Регистрация: 15.03.2009
№66 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
Цитата: sanyapytilin
Пишите, травите, сегодня ваш день. А я иду со стадиона и мне тошно...
Вам проще с дивана...

Такого кастратного ЦСКА я за 20 лет не видел...

Наверное этот Базель будет в финале Лч, не иначе)))))

кляча ты нажрался? или чем смотрел футбол? Базелю светит макс 1/8. но вопрос в том что вы еще более унылое говно. на фоне базеля


Вас тут пару тупоголовых... митрич и ты, для вас еще раз
)))))))))))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№65 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Коням - удачи.


На своих надежи нет? Вроде вчера то феерили. ЦИ вернулось итд. Не?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№64 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:29) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Mitrich
Цитата: sanyapytilin
Наверное этот Базель будет в финале Лч, не иначе


Не иначе ты заипался идти. Клоун.


Специально для тупорылых поставил ))))))))
Но тупорылых и это не спасает...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№63 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:23) #
  • +1
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: freddyk
Странно, болеете за МЮ, радуетесь победе Базеля. Ненавидете Гинера, причём здесь ЦСКА? Я ненавижу Миллера, люблю Зенит. Бороться надо со своими комплексами.

нет никаких комплексов,еще раз повторяю,я не люблю Гинера за поступки и его грязные методы,Цска я ненавижу не меньше,но э
то уже отдельно от Гинера
Регистрация: 9.03.2017
№62 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 00:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
предательство будет если я изменю своим принципам и моему любимому клубу,мне так же не нужны не ваши поздравления фальшивые и я никогда не буду врать самому себе,я ненавижу Гинера и его гнилые методы и это честно,я честно радуюсь победе Базеля,потому что все по делу и по справедливости,нельзя постоянно на говнофарте выезжать,как это было с Бенфикой


Странно, болеете за МЮ, радуетесь победе Базеля. Ненавидете Гинера, причём здесь ЦСКА? Я ненавижу Миллера, люблю Зенит. Бороться надо со своими комплексами.
Регистрация: 15.03.2012
№61 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:18) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: MATPOCOB
Ну предатели в стране сейчас это модно, лучше загранка, чем любой клуб страны.

предательство будет если я изменю своим принципам и моему любимому клубу,мне так же не нужны не ваши поздравления фальшивые и я никогда не буду врать самому себе,я ненавижу Гинера и его гнилые методы и это честно,я честно радуюсь победе Базеля,потому что все по делу и по справедливости,нельзя постоянно на говнофарте выезжать,как это было с Бенфикой и быками

Цитата: 13iv74
Цитата: guyfox18
Мы, наверное, "чемпионы" по поражениям на своем поле в Европе, в этом сезоне. Грустно

А бенфика?

а бенфика в РФПЛ заявилась?))
Регистрация: 9.03.2017
№60 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 00:08) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: guyfox18
Мы, наверное, "чемпионы" по поражениям на своем поле в Европе, в этом сезоне. Грустно

А бенфика?
Регистрация: 22.11.2014
№59 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 00:07) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Беззубый состав у ЦСКА, чего уж там. Для нормального выступления нужны хорошие футболисты, а так... с Жемалитдиновыми, Витиньями и Чаловыми, игра будет соответствующей. Не тянут наши к сожалению.
Регистрация: 14.03.2009
№58 Написал: vlees: (Сегодня, 00:07) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Классно:)
Регистрация: 5.08.2017
№57 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:06) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Ты чего раздухарился уё...ще? Думаешь ваш триумф надолго? Скоро тоже будите в Ж как всегда...ушлепок!


Причем здесь игра Спартака дебилушка ослиная? Ты бы о своем говне думал а не о чемпионе страны у которого своих критиков хватает.
Не вылезаете из жопы и еще что то пи..те laughing
Регистрация: 2.02.2012
№56 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (12)

В медалях ещё будут по итогу, у Зины в выходные очки отберут....

Вот вам реальный уровень говносогаза, где 5-1 с Севильей эпизодическое светлое пятно, и , о увы, скорей случайность.

Короче можно подытожить, что Зина заменяет ЦСКА в дерби всея Руси.

Коням - удачи. И побольше стволовых клеток, чтобы прямо на поле не было смертей. Теперь от старости
Регистрация: 3.03.2007
№55 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:02) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: belozero
Пожалуй, с такой игрой коники не отберут очки у политпроекта.

В РФПЛ возможно все,но я никогда в жизни не болел и не буду болеть за конюшню,чего и вам желаю


Ну предатели в стране сейчас это модно, лучше загранка, чем любой клуб страны.
Регистрация: 10.10.2006
№54 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:00) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: belozero
Пожалуй, с такой игрой коники не отберут очки у политпроекта.

В РФПЛ возможно все,но я никогда в жизни не болел и не буду болеть за конюшню,чего и вам желаю
Регистрация: 9.03.2017
№53 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Уже по человечески жаль братьев и Игну. Кони, посмотрите на них. Ну они уже совсем все confused


Ну не кем заменить. Васин что ли? Видишь после ухода Игната, Лёха старшим стал, видно что его слушают.
Хотя Чернов есть.
Ну надо как в 79-80-м Тихонов взял в сборную Макарова, Ларионова,Крутова. Обновил состав. Игнат конечно, привез, видимо совсем уже всё, хотя с этой командой и скорости позволяли.
Регистрация: 10.10.2006
№52 Написал: VVS Тюмень (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (5)

Очень жаль! Не факт, что в ЛЕ выйдут.


--------------------
Русский футбол матом не испортишь.
Регистрация: 8.09.2006
№51 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Вчера, 23:58) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: MATPOCOB
Ну наверное как раз вам нужен, но мы

Ты говно конченное можешь только себя иметь, позорище вонючее

Ты чего раздухарился уё...ще? Думаешь ваш триумф надолго? Скоро тоже будите в Ж как всегда...ушлепок!
Регистрация: 21.03.2010
№50 Написал: Manchester United (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: SPV
Цитата: Manchester United
лучший менеджер России)

По работе с судейским корпусом безусловно, а в остальном мы все видим в ЛЧ уже который год blush

согласен
Регистрация: 9.03.2017
№49 Написал: guyfox18 Москва (Вчера, 23:57) #
  • +5
  •  (7)

Мы, наверное, "чемпионы" по поражениям на своем поле в Европе, в этом сезоне. Грустно
Регистрация: 19.10.2011
№48 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Пишите, травите, сегодня ваш день. А я иду со стадиона и мне тошно...
Вам проще с дивана...

Такого кастратного ЦСКА я за 20 лет не видел...

Наверное этот Базель будет в финале Лч, не иначе)))))

Пробку старик себе вставил, все нипочём да
Регистрация: 30.08.2009
№47 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 23:56) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: freddyk
Очень обидно за коней, представляю, что у них на душе. Не бывает в России каждый день праздник. Надеюсь мы завтра не лажанём, а то будет в воскресенье матч ходячих мертвецов.


Спасибо за адекватный отзыв. Надеюь и уверен вы завтра порвете. Ожидаю интереснейшую игру в воскресенье.
Регистрация: 10.10.2006
№46 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:56) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Уже по человечески жаль братьев и Игну. Кони, посмотрите на них. Ну они уже совсем все confused
Регистрация: 22.09.2007
№45 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:55) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Ну наверное как раз вам нужен, но мы

Ты говно конченное можешь только себя иметь, позорище вонючее
Регистрация: 2.02.2012
№44 Написал: FanAttack Москва (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (2)
online

Оборона у Базеля что надо, не давала пространства в центре конским полузащитникам.
Регистрация: 4.05.2014
№43 Написал: Gnome Алматы (Вчера, 23:55) #
  • +3
  •  (7)

мы, удивительная нация - выставляем против быстрой, голодной до побед команды сборную солянку из команды без напов, с защитниками, пик которых был 9 лет назад и ещё на что-то надеемся - типа, мы вынесем и пройдём.
Потом, когда нам втыкают, думаем, а почему???


--------------------
Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№42 Написал: Mitrich НАША РАША (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
кляча ты нажрался?


Он по жизни такая ш***а. Судя по его постам тут.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
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