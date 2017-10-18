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"Барселона" обыграла "Олимпиакос", "Ювентус" вырвал победу у "Спортинга"

"Барселона" обыграла "Олимпиакос" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 3:1.

В параллельном матче "Ювентус" одержал победу над "Спортингом".
Теги: Барселона Олимпиакос Ювентус Спортинг
Вчера, 23:42
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