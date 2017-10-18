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Не достойные плей-офф. ЦСКА облажался в матче с конкурентом

Не достойные плей-офф. ЦСКА облажался в матче с конкурентомПосле того, как мы увидели спартаковские 5: 1, душа требовала продолжения банкета в виде «сухой» победы ЦСКА над «Базелем», но игра «армейцев» могла нанести серьёзный удар по психике болельщиков российского клуба и погрузить их в уныние.

Без натхобности

Состав ЦСКА не таил в себе большой интриги: никто не скрывал, что все, кроме Дзагоева, к игре с «Базелем» подойдут. При этом Гончаренко, в отличие от краснодарского матча, даже имел варианты выбора состава, и склонился к полузащите с Милановым, но без Натхо. Видимо, болгарин должен был обеспечить больший объём работы и подвижность, а диспетчерские функции великом наваливались на Головина.

Времена застоя

«Спартак» и «Севилья» оперативно принялись зажигать стадион, ЦСКА и «Базель» же выбрали холодный расчёт и сосредоточились на перекрывании зон, подстраховке, сохранении компактности и цельности. На безопасности своих ворот, в общем. Потому ни те, ни другие, до них не доходили. Если вы живёте не в Москве и вчера смотрели (а вы же смотрели) «Спартак», то к середине тайма должен был накатить.

В атаке слабы были обе команды. ЦСКА вспоминал, как играть без Дзагоева и пытался понять, как обойтись только восстановившимся вялым Головиным. Расшатать это положение дел могла только роковая ошибка, которую и допустил опытнейший игрок линии обороны ЦСКА.

До и после

Атакующая безысходность и привела к голу в ворота ЦСКА: Игнашевичу явно не хотелось находить простой вариант, он пытался помочь ничего не могущей атаке классным первым пасом, но вместо этого совершил обрез, повлекший неудачные подкаты Вернблума и Алексея Березуцкого. Сам Игнашевич, хоть и находился рядом, никак не помешал Таулянту Джаке разобраться с Акинфеевым. Дотянуться до мяча безоговорочный первый номер сборной Черчесова не сумел. Тот случай, когда Игорь даже должен был традиционно орать на своих партнёров. Увы, выручать их он способен далеко не всегда, а требуется это уж очень часто.



После пропущенного мяча игра изменилась: «Базель» сразу активизировался, принялся контратаковать и ещё пару раз нашёл вопиющие пустоты в зоне Вернблума. Швед своими подкатами не выжигал, а лишь выполнял роль самораскладывающегося коврика перед игроками «Базеля».

На самом деле неплохо, что ЦСКА закончил тайм со счётом 0:1, потому что: 1) могло быть хуже, 2) «армейцы» хотя бы начали бегать в попытках отыграться. Даже на угловой к 42-й минуте сподобились.

Охранять больше нечего

Замена Гончаренко в перерыве выглядела абсолютно логичной: «сухарь» не состоялся (удивительно), охранять его уже не было нужно, потому организовывать созидание вышел Натхо вместо Игнашевича, который в 1-м тайме успел сконструировать атаку, но не той команды.

Но вместо начала положительных перемен ЦСКА снова пропустил. Кто построил пирамиды? Одни ли мы во Вселенной? Зачем нужны арбитры за воротами? На последний из важнейших мировых вопросов был получен ответ: помощник подсказал арбитру отменить гол «Базеля» из-за фола на Березуцком. Здесь хозяевам явно повезло. «Спартак» после комбаровского везения забил четырежды, ЦСКА необходимо было выполнить хотя бы половину этого плана.

Небольшая проблемка заключалась в том, что ЦСКА не только не мог забить, а не мог даже пробить в створ или заработать угловой. Вернблум ушёл вперёд, но ЦСКА играл совсем не в тот футбол, в котором Понтус мог себя проявить. Миссию спасти Отечество взвалил на себя Жамалетдинов, но по ходу её выполнения он забывал о партнёрах, размерах поля и превосходящих силах соперника.

Движение, которое почему-то было никаким с первых минут, ближе к концовке лучше не становилось. На роль столба выходами Чалова и Кучаева Гончаренко утвердил Вернблума, но единственный опасный момент с навеса (и единственный опасный вообще) имел Фернандес из-за несогласованности Сухи и вратаря «Базеля». В остальном ничего у одних ворот и 5 верняковых моментов у других, реализацию которых гости затянули аж до 90-й минуты. А если бы не тянули – могли бы подобраться к результату матча с «Бенфикой».

ЦСКА провёл очередной плохой домашний матч, это мы видели и в чемпионате России. Можно и нужно говорить, что кто-то вышел на поле выдохшимся, кто-то не вошёл в игровой ритм после травм, но почему «армейцы», много лет не вылезающие с последнего места в группе, должны вдруг это сделать теперь? Победа над «Бенфикой», которой бы не было без судейской помощи и везения, создала обманчивое впечатление. Но объективно ЦСКА сейчас слабее, чем в прошлые годы. Кадровый ресурс команды, обходящейся без покупок столько времени, истощён.

Конечно, пусть четвёртые места, приобретая важный опыт, лучше занимают Чалов, Кучаев, Жамалетдинов и Головин, чем посредственные иностранцы, но на фоне сегодняшней безнадёги без единого удара в створ (я так и не запомнил фамилию вратаря «Базеля») это не утешение.

Лига чемпионов

3 тур

ЦСКА - "Базель" 0:2

Голы: Джака, 29, Оберлен, 90.


ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Миланов (Кучаев, 70), Головин, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 77).

"Базель": Вацлик, Баланта, Ланг, Аканджи, Сухи, Дзуффи, Штеффен (Буа, 87), Джака, Петретта, Эльюнусси (Франссон, 90+3), Айети (Оберлен, 61).

Предупреждения: Натхо, 73.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Базель
Вчера, 23:45
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12
(3)
№12 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Цитата: MATPOCOB
Если не ошибаюсь вы Спартаковский болельщик?

ошибаетесь

Цитата: MATPOCOB
Роман супер АНАЛитик! Удар в дальный угол, явно надо складываться, не вытягиваться в струнку, а складыватья.

ну тут вы поточнее выразились, соглашусь


Слишком злобная статья.
Злобная правильно, но уж Акинфеев совсем не причем. Даже Березуцкий не причем.
Регистрация: 10.10.2006
№11 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 00:34) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: MATPOCOB
Если не ошибаюсь вы Спартаковский болельщик? Ну тогда от Жоры привет.

ошибаетесь. Поэтому от привета Жоры мне ни тепло ни холодно)

Цитата: MATPOCOB
Роман супер АНАЛитик! Удар в дальный угол, явно надо складываться, не вытягиваться в струнку, а складыватья.

ну тут вы поточнее выразились, соглашусь
Регистрация: 2.09.2013
№10 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сложиться и дотянуться до мяча безоговорочный первый номер сборной Черчесова не сумел.


Роман супер АНАЛитик! Удар в дальный угол, явно надо складываться, не вытягиваться в струнку, а складыватья. Прекрасная фотография Щенникова который не имел отношения к эпизоду, но главное серанул остротой.
Спасибо Роман за статью. Желчью плеснул от души. Если не ошибаюсь вы Спартаковский болельщик? Ну тогда от Жоры привет.

Привет от Жоры
Регистрация: 10.10.2006
№9 Написал: petuhi (Сегодня, 00:28) #
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online

весь фарт в краснодаре использовали

schtirlitz,
реванш разве что за отскок от соотечественников из янг бойз
Регистрация: 6.06.2017
№8 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 00:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: schtirlitz
Да ничего особенного не произошло.
Реванш в Базеле и снова равенство очков!
А дальше - как с Бенфикой сыграют.

Да ты оптимист.
Регистрация: 18.11.2012
№7 Написал: schtirlitz Ставрополь (Сегодня, 00:04) #
  • +3
  •  (5)

Да ничего особенного не произошло.
Реванш в Базеле и снова равенство очков!
А дальше - как с Бенфикой сыграют.
Регистрация: 23.07.2007
№6 Написал: Schweinsteiger (Вчера, 23:59) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сэт
Когда Спартак проиграл ЦСКА 5-1 никто не писал что Спартак облажался?

отвечаешь? или бзднул с горя?


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№5 Написал: Romgus Самара (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Сэт
Очень по-журналистски и очень профессионально. Браво.
Когда Спартак проиграл ЦСКА 5-1 никто не писал что Спартак облажался?
Роман, Вы не журналист, я Вам как корреспондент говорю. Вы лажаете.

Вам понравилась игра ЦСКА?
А почему никто не писал, что Спартак облажался? Писали все, кто мог стучать по клавишам
Регистрация: 2.09.2013
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Вчера, 23:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Загнанных лошадей пристреливают,так и тут
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:54) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сэт
Очень по-журналистски и очень профессионально. Браво.
Когда Спартак проиграл ЦСКА 5-1 никто не писал что Спартак облажался?
Роман, Вы не журналист, я Вам как корреспондент говорю. Вы лажаете.

Согласен облажался это слишком мягко говоря, жёстче надо Роман
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Вчера, 23:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Очень по-журналистски и очень профессионально. Браво.
Когда Спартак проиграл ЦСКА 5-1 никто не писал что Спартак облажался?
Роман, Вы не журналист, я Вам как корреспондент говорю. Вы лажаете.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: docent1411 (Вчера, 23:49) #
  • +3
  •  (5)

Дело Слуцкого живет и побеждает...
Регистрация: 26.08.2010
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