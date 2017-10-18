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"Челси" и "Рома" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих

В матче группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Ромой" (3:3).

Лига чемпионов

3 тур

"Челси" - "Рома" 3:3

Голы: Луис, 16, Азар, 38, Коларов, 41, Джеко, 67, 74, Азар, 78

"Челси": Куртуа - Кэйхилл, Кристенсен, Аспиликуэта - Маркос Алонсо, Бакайоко, Луис, (Педро, 60), Фабрегас, Дзаппакоста, (Рюдигер, 80), - Азар, (Виллиан, 85), Мората.

"Рома": Бекер - Коларов, Жезус, Фацио, Перес - Строотман, (Флоренци, 86), Гоналон, Наингголан - Перотти, (Стефан Эль-Шаарави, 90), Джеко, Жерсон, (Пеллегрини, 76).

Предупреждения: Бакайоко, 73
Теги: Челси Рома
Вчера, 23:48
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№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:46) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
неожиданно
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: spiri Славянск (Вчера, 23:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Роль Канте в команде..чуть не проиграли уже ТРЕТЬЮ игру..отскочили в конце.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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