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Александр Головин: нам не хватило креативности

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после поражения от "Базеля" в Лиге чемпионов заявил, что его команда плохо сыграла в атаке.

"Нам не хватило креативности, поэтому не было по-настоящему острых моментов. "Базель" хорошо оборонялся, но и мы не очень хорошо атаковали, не нанесли ни одного удара в створ", - сказал Головин в эфире "Матч ТВ".
Теги: Головин ЦСКА Базель
Сегодня, 00:08
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№1 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН: НАМ НЕ ХВАТИЛО КРЕАТИВНОСТИ
как сказал кот Матроскин- нам мозгов не хватило...
Регистрация: 20.10.2012
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