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ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот "Базеля"

ЦСКА проиграл "Базелю" со счетом 0:2 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболисты московского клуба нанесли 11 ударов, но ни разу не попали в створ ворот соперника: 6 раз – мимо, 5 ударов были заблокированы. Гости же из 11 ударов попали в створ 6 раз.
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 00:15
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№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:30) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлил собственную серию матчей основного раунда футбольной Лиги чемпионов с минимум одним пропущенным мячом до 42.
В поединке со швейцарским «Базелем», который проходит в эти минуты в Москве, Акинфеев пропустил на 29-й минуте — отличился полузащитник гостей Талант Джака.

Действующая серия Акинфеева является антирекордом основной стадии Лиги чемпионов. Впрочем, в четырёх матчах квалификации турнира в сезоне-2017/18 голкипер ЦСКА не пропустил ни одного мяча.
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:24) #
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  •  (1)

Может я отстал от жизни и правил футбольных, но с каких пор заблокированные удары попадают в общую статистику ударов? Чушь какая-то...
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: vlees: (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 5.08.2017
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