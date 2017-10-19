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Виктор Гончаренко: Акинфеев - последний, кого можно винить в пропущенных мячах (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Базеля» в матче 3-го тура Лиги чемпионов со счётом 0:1 оценил игру своей команды и отдельных футболистов, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Очень плохо сыграли 1-й тайм. Даже тяжело что-то про него сказать. Тяжело припомнить, чтобы мы играли так трусливо и боязливо. После перерыва мы меняли состав, схему, но поправившиеся игроки у нас ещё не находятся в хорошей форме, поэтому давления, которое мы смогли создать, не хватило. Фланговая игра не шла, в середине достаточно тяжело работали. Закономерно, что получаешь контратаки и проигрываешь.

– Откуда эта боязливость? Решающий матч...

– Сложно сказать. Всегда после поражения мы сосредоточены на негативе и быстро забываем, что сделано хорошего. Есть плохой тайм, есть поражение, но говорить о том, что всё плохо – тоже неправильно.

– Василий Березуцкий не попал в заявку, что с ним?

– Если бы надо было рисковать и выпускать его, мы бы рисковали, но он ещё не готов.

– На сколько процентов был готов Головин, как он справился со своими задачами?

– Думаю, было видно, что он ещё не очень хорошо был готов. Он очень много работал назад, хотя со своими качествами должен был играть вперёд.

– Насколько эффективен был перевод Вернблума в атаку?

– Он выполнял задачу, сбрасывал мячи. Другой вопрос – как мы их подбирали. Он несколько мячей выиграл, а мы ими не распорядились.

– Что было в эпизоде с незасчитанным 2-м голом?

– На мой взгляд, нарушение было очевидно. Непонятно, почему свисток не прозвучал сразу.

– Как-то разобрали 1-й гол? Кто допустил ошибки? Генич в комментарии сказал, что Акинфеев открыл угол...

– Акинфеев – это последний, кого надо винить в пропущенных мячах. Он нас и так очень много выручает. Другое дело, что мы легко дали пройти между линиями. И когда ты не выдвигаешься на бьющего игрока – жди беды или того, что Акинфеев выручит.

– Вы сразу после матча пошли что-то объяснять Кучаеву, что говорили?

– Кучаев зря полез в центр. Он насытил ещё одним игроков, спровоцировал передачу внутрь – и мы получили контратаку.

– Вчерашняя победа «Спартака» являлась какой-то дополнительной мотивацией?

– (отвечает пресс-атташе Сергей Аксёнов) интересный вопрос. А почему не «Локомотив» и не «Зенит», а почему «Спартак»? (Гончаренко разводит руки в стороны). Есть ещё вопросы по ЦСКА?

– Как оцените игру Тимура Жамалетдинова?

– Молодым футболистам нужна поддержка. Если команда играет на порядок ниже, чем может, тогда и молодые испаряются. Если бы мы чаще доводили мяч до Жамалетдинова, то опасных ситуаций с его участием было бы больше.

– Можно ли сказать, что ЦСКА теперь сосредоточится на борьбе за третье место?

– Мы сегодня говорили с командой, что мы проводим так много игр, что мы так далеко не смотрим. 3 тура прошло, расклад более-менее понятен, но сейчас мы готовимся к «Зениту», а потом будем смотреть, учитывать имеющиеся варианты.
Теги: Гончаренко ЦСКА Базель Акинфеев Rвидео
Сегодня, 00:28
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«МЮ»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлил собственную серию матчей основного раунда футбольной Лиги чемпионов с минимум одним пропущенным мячом до 42.
В поединке со швейцарским «Базелем», который проходит в эти минуты в Москве, Акинфеев пропустил на 29-й минуте — отличился полузащитник гостей Талант Джака.

Действующая серия Акинфеева является антирекордом основной стадии Лиги чемпионов. Впрочем, в четырёх матчах квалификации турнира в сезоне-2017/18 голкипер ЦСКА не пропустил ни одного мяча.
Регистрация: 9.03.2017
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