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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: Акинфеев - последний, кого можно винить в пропущенных мячах (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Базеля» в матче 3-го тура Лиги чемпионов со счётом 0:1 оценил игру своей команды и отдельных футболистов, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Очень плохо сыграли 1-й тайм. Даже тяжело что-то про него сказать. Тяжело припомнить, чтобы мы играли так трусливо и боязливо. После перерыва мы меняли состав, схему, но поправившиеся игроки у нас ещё не находятся в хорошей форме, поэтому давления, которое мы смогли создать, не хватило. Фланговая игра не шла, в середине достаточно тяжело работали. Закономерно, что получаешь контратаки и проигрываешь.
– Откуда эта боязливость? Решающий матч...
– Сложно сказать. Всегда после поражения мы сосредоточены на негативе и быстро забываем, что сделано хорошего. Есть плохой тайм, есть поражение, но говорить о том, что всё плохо – тоже неправильно.
– Василий Березуцкий не попал в заявку, что с ним?
– Если бы надо было рисковать и выпускать его, мы бы рисковали, но он ещё не готов.
– На сколько процентов был готов Головин, как он справился со своими задачами?
– Думаю, было видно, что он ещё не очень хорошо был готов. Он очень много работал назад, хотя со своими качествами должен был играть вперёд.
– Насколько эффективен был перевод Вернблума в атаку?
– Он выполнял задачу, сбрасывал мячи. Другой вопрос – как мы их подбирали. Он несколько мячей выиграл, а мы ими не распорядились.
– Что было в эпизоде с незасчитанным 2-м голом?
– На мой взгляд, нарушение было очевидно. Непонятно, почему свисток не прозвучал сразу.
– Как-то разобрали 1-й гол? Кто допустил ошибки? Генич в комментарии сказал, что Акинфеев открыл угол...
– Акинфеев – это последний, кого надо винить в пропущенных мячах. Он нас и так очень много выручает. Другое дело, что мы легко дали пройти между линиями. И когда ты не выдвигаешься на бьющего игрока – жди беды или того, что Акинфеев выручит.
– Вы сразу после матча пошли что-то объяснять Кучаеву, что говорили?
– Кучаев зря полез в центр. Он насытил ещё одним игроков, спровоцировал передачу внутрь – и мы получили контратаку.
– Вчерашняя победа «Спартака» являлась какой-то дополнительной мотивацией?
– (отвечает пресс-атташе Сергей Аксёнов) интересный вопрос. А почему не «Локомотив» и не «Зенит», а почему «Спартак»? (Гончаренко разводит руки в стороны). Есть ещё вопросы по ЦСКА?
– Как оцените игру Тимура Жамалетдинова?
– Молодым футболистам нужна поддержка. Если команда играет на порядок ниже, чем может, тогда и молодые испаряются. Если бы мы чаще доводили мяч до Жамалетдинова, то опасных ситуаций с его участием было бы больше.
– Можно ли сказать, что ЦСКА теперь сосредоточится на борьбе за третье место?
– Мы сегодня говорили с командой, что мы проводим так много игр, что мы так далеко не смотрим. 3 тура прошло, расклад более-менее понятен, но сейчас мы готовимся к «Зениту», а потом будем смотреть, учитывать имеющиеся варианты.
– Очень плохо сыграли 1-й тайм. Даже тяжело что-то про него сказать. Тяжело припомнить, чтобы мы играли так трусливо и боязливо. После перерыва мы меняли состав, схему, но поправившиеся игроки у нас ещё не находятся в хорошей форме, поэтому давления, которое мы смогли создать, не хватило. Фланговая игра не шла, в середине достаточно тяжело работали. Закономерно, что получаешь контратаки и проигрываешь.
– Откуда эта боязливость? Решающий матч...
– Сложно сказать. Всегда после поражения мы сосредоточены на негативе и быстро забываем, что сделано хорошего. Есть плохой тайм, есть поражение, но говорить о том, что всё плохо – тоже неправильно.
– Василий Березуцкий не попал в заявку, что с ним?
– Если бы надо было рисковать и выпускать его, мы бы рисковали, но он ещё не готов.
– На сколько процентов был готов Головин, как он справился со своими задачами?
– Думаю, было видно, что он ещё не очень хорошо был готов. Он очень много работал назад, хотя со своими качествами должен был играть вперёд.
– Насколько эффективен был перевод Вернблума в атаку?
– Он выполнял задачу, сбрасывал мячи. Другой вопрос – как мы их подбирали. Он несколько мячей выиграл, а мы ими не распорядились.
– Что было в эпизоде с незасчитанным 2-м голом?
– На мой взгляд, нарушение было очевидно. Непонятно, почему свисток не прозвучал сразу.
– Как-то разобрали 1-й гол? Кто допустил ошибки? Генич в комментарии сказал, что Акинфеев открыл угол...
– Акинфеев – это последний, кого надо винить в пропущенных мячах. Он нас и так очень много выручает. Другое дело, что мы легко дали пройти между линиями. И когда ты не выдвигаешься на бьющего игрока – жди беды или того, что Акинфеев выручит.
– Вы сразу после матча пошли что-то объяснять Кучаеву, что говорили?
– Кучаев зря полез в центр. Он насытил ещё одним игроков, спровоцировал передачу внутрь – и мы получили контратаку.
– Вчерашняя победа «Спартака» являлась какой-то дополнительной мотивацией?
– (отвечает пресс-атташе Сергей Аксёнов) интересный вопрос. А почему не «Локомотив» и не «Зенит», а почему «Спартак»? (Гончаренко разводит руки в стороны). Есть ещё вопросы по ЦСКА?
– Как оцените игру Тимура Жамалетдинова?
– Молодым футболистам нужна поддержка. Если команда играет на порядок ниже, чем может, тогда и молодые испаряются. Если бы мы чаще доводили мяч до Жамалетдинова, то опасных ситуаций с его участием было бы больше.
– Можно ли сказать, что ЦСКА теперь сосредоточится на борьбе за третье место?
– Мы сегодня говорили с командой, что мы проводим так много игр, что мы так далеко не смотрим. 3 тура прошло, расклад более-менее понятен, но сейчас мы готовимся к «Зениту», а потом будем смотреть, учитывать имеющиеся варианты.
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