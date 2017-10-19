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Оценки матча ЦСКА - "Базель"

ЦСКА выдал свой худший матч в этом еврокубковом сезоне. Армейцы проиграли дома 2:0 "Базелю". Rusfootball.info оценил игру команды из Москвы












Акинфеев 2.5 Игорь пропустил три мяча, один гол не засчитали. Надо похвалить Оберлина, который не реализовал два своих шанса из трех в концовке встречи. Так бы счет мог быть больше. В моменте с первым голом был реальный шанс отбить, но Игорь сплоховал. Что касается других спасений, то голкипер выдал свой стандартный матч. Выручал тогда, когда грамотно выбирал позицию.

Марио Фернандес 2.5 У бразильца был верный шанс забить при стандарте, но он его загубил. Был малопродуктивен, в сравнении с другими матчами РФПЛ и Лиги Чемпионов. В основном, акцент атак москивчей шел через фланг Щенникова, но в те моменты, когда играли через бразильца он создавал мало остроты. На своей половине поля несколько раз неправильно выбирал позицию.

Виктор Васин 1.5 Безусловно, сыграл на пятерку, если бы играл за «Базель», но не тот случай. В концовке абсолютно не справился с Оберлином, который дважды убежал от него. Одна из таких пробежек закончилась уверенной реализацией. Кроме того, проиграл абсолютно все единоборства под занавес встречи.

Сергей Игнашевич 2.0 Опытный защитник отыграл тайм. Этого хватило, чтобы допустить ошибку. Его подкат далеко от штрафной оказался фатальным. Случился обрез, который привел к началу голевой атаки.

Алексей Березуцкий 1.5 Огромный контраст за несколько дней. Алексей был лучшим в Краснодаре, а здесь был сам не свой. В концовке, как и Васин, был в роли фишки. В первом голе не заблокировал удар, а во втором бросился в подкат, но спасти не смог.

Георгий Щенников 3.0 Намного полезнее смотрелся впереди, но по такому матчу – это, как выиграть здоровому атлету на параолимпийских играх. Если брать в расчет опасные передачи, то тут уже похуже. Все передачи были в молоко. Но хотя бы пытался обострять.

Понтус Вернблум 2.5 Шведский опорник провалил свою зону. Футболисты швейцарского клуба с легкостью наносили удары, да и вообще комфортно передвигались перед штрафной соперника. Фирменные фолы и подкаты почти не приносили пользу. Очень слабый матч для лидера армейцев.

Александр Головин 3.0 Без Алана Дзагоева основная творческая роль в атаке ложилась на плечи Александра Головина. Качество коротких передач было на хорошем уровне, но все было слишком прямолинейно и лишено какой-то остроты, а удар с дальней дистанции был всего один. Головин брать игру на себя не решился.

Георгий Миланов 3.0 От болгарского полузащитника можно было ожидать большего. Исполнял роль футболиста, маневрирующего около чужой штрафной и оттягивающего на себя соперников, располагающихся в центре поля. Переводил на фланги сферу своевременно, а вот оттягивать соперников вышло похуже.

Тимур Жамалетдинов 2.0 Молодой форвард не проявил себя толком за отведенный отрезок. Выигрывать борьбу получалось только, когда нарушал правила. А единственный мощный дриблинг завершился тем, что Тимур упустил мяч за лицевую. А самое главное для форварда не было ударов. И грамотных открываний

Витиньо 3.5 Бразилец был одним из самых полезных игроков в атаке. Постоянно бил из-за пределов штрафной, выиграл несколько единоборств, скидывая их партнерам, да и, в целом, навязывал хоть какую-то борьбу.

Бибрас Натхо 3.0 С появлением израильтянина чуть наладилась связь между обороной и линией атаки. Из минусов можно выделить достаточно много брака в передачах, которые были сделаны на длинное расстояние. Что часто приводило к встречным атакам.

Георгий Кучаев, Федор Чалов б/о. Молодые игроки получили свой шанс в концовке. Федор себя не проявил, а Георгий несколько раз полезно играл на чужой половине и даже имел шанс забить в конце.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Базель Акинфеев
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